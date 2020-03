La Revista C, Premio Bronze Architect’s Darling Award 2019

La revista ‘C- architecture & everything else’ ha recibido una vez más un reconocimiento Architect’s Darling Award by Heinze GmbH, en esta ocasión un premio Bronze en la categoría “Mejor Revista Corporativa de Arquitectura”.

Los premios se anunciaron el pasado 7 de noviembre en Celle, Alemania, en una ceremonia a la que asistieron más de 350 representantes de la industria de la arquitectura y construcción.

Los renombrados Premios Architects’ Darling Awards están comisionados por la compañía especializada en medios de comunicación sobre construcción y arquitectura, Heinze GmbH, y se dividen en dos categorías, Premios de Producto y Premios del Jurado.

Los 12 Premios de Producto son seleccionados por un panel de 2.000 arquitectos y diseñadores, y miden el conocimiento y la imagen de marca a través de una encuesta realizada con ellos. Los premios del Jurado son nombrados por un grupo de expertos y evalúan herramientas de marketing y comunicación como, por ejemplo, páginas web o publicaciones corporativas.

En la categoría de “Mejor Revista Corporativa de Arquitectura”, la revista de Cosentino, C – architecture & everything else, ha recibido la distinción Bronze Architect’s Darling Award.

C – architecture & everything else

Como su título indica, esta publicación va más allá de la arquitectura y alberga reportajes sobre destinos de viaje, entrevistas en profundidad o proyectos de sostenibilidad.

Lanzada en 2014, con una periodicidad cuatrimestral y una tirada total de 38.000 ejemplares, C – architecture & everything else supone la contribución de Cosentino al mundo de la arquitectura y el diseño, no solo a través de sus productos premium, sino con una herramienta de comunicación de alta calidad y que se distribuye a arquitectos y diseñadores en todo el mundo.

Cosentino recibió, en 2017, un primer Premio Silver Architect’s Darling, en la categoría de “Mejor Revista Corporativa de Arquitectura”, por su publicación C – architecture & everything else.

Edición online: www.magaceen.com